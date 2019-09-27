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Украины Международным валютным фондом пройдет через две недели в Вашингтоне во время ежегодного собрания стран-членов МВФ. Об этом журналистам сообщила первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает LIGA.net.

«Думаю, к тому моменту мы сможем отточить формулировки готовящегося меморандума и обсудить программу детально, поскольку в Вашингтоне будут присутствовать все ключевые участники переговоров», - отметила Рожкова.

Замглавы НБУ подтвердила, что МВФ сохраняет жесткую позицию относительно возврата национализированного ПриватБанка экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Остальные позиции нового меморандума перекликаются с прошлыми договоренностями сторон.

Как сообщал ForUm, 26 сентября правительство заявило, что между Украиной и Международным валютным фондом переговоры о новой программе находятся в активной стадии. Так, на сегодня остается действующей 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

В МВФ заявили, что миссия Фонда начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.
ForUm

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