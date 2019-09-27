Украина и Шри-Ланка подписали соглашение об освобождении от оформления виз граждан, использующих дипломатические, служебные или официальные паспорта.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.
Соглашение на встрече в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и государственный секретарь Министерства иностранных дел Шри-Ланки Равината Арьясинха.
Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций. Отдельно обсуждались вопросы защиты интересов граждан обоих государств», - сообщили в МИД.
Напомним, Шри-Ланка 31 июля отменила оплату за одномесячную визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев.
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