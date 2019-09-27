Все Поместные Церкви считают, что всеправославное обсуждение – единственный правильный путь в разрешении украинской проблемы.

Фото: Фейсбук страница митрополита Антония

Как сообщает Центр информации УПЦ, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в интервью телеканалу NEWSONE рассказал о перспективах всеправославного собрания Поместных Православных Церквей в условиях, когда ни одна из них не признала новообразованную ПЦУ.

«Мы видим, что все Поместные Православные Церкви считают, что единственным правильным путем в разрешении этой ситуации может быть именно всеправославное совещание глав Поместных Православных Церквей», – сказал владыка Антоний.

Он отметил, что форма всеправославного собрания может быть разной, но главная его задача остается неизменной.

«Задача состоит именно в том, чтобы соборным разумом выйти из этой непростой ситуации и не допустить, не дай Бог, чтобы с течением времени эта украинская проблема стала причиной расколов в православном мире», – подчеркнул митрополит Антоний.