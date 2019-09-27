Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани впервые с 2008 года провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом со ссылкой на МИД Грузии пишет Грузия Online.

«В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча министра иностранных дел Грузии и министра иностранных дел Российской Федерации. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий», — заявили в МИД Грузии.



МИД России также обнародовал информацию о встрече Залкалиани и Лаврова.



Ранее Залкалиани рассказал, что Швейцария озвучила интересное предложение, в частности о том, что со стороны Швейцарии состоится коммуникация с РФ для того, чтобы изыскать возможность обсуждения ситуации на оккупированных территориях, хотя бы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.



«Партнеры поддерживают эту позицию и считают, что необходимо использовать диалог и предпринять дипломатические шаги для обеспечения того, чтобы четко продемонстрировать силе, осуществляющей контроль над оккупированными территориями Грузии, неприемлемость продолжения этого процесса. Естественно, что Грузия будет действовать в тесной координации со своими партнерами», — сказал Залкалиани.

Напомним, российско-грузинская война началась в 2008 году. Конфликт возник из-за вооруженного противостояния в Южной Осетии, в котором участвовали боевики из России и Абхазии. 8 августа после обстрелов грузинских сел ВС Грузии заявили о намерении восстановить «конституционный порядок» и заняли часть Цхинвали.

В этот же день Россия вмешалась в конфликт на стороне южноосетинских боевиков и ввела войска. Военные действия распространились далеко за пределы Южной Осетии на другие города Грузии и Абхазии.