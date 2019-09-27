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26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил, «Север» - 7.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.
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