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В Черновцах государственному регистратору Николаю Гергелюку, который перерегистрировал 17 храмов УПЦ в ПЦУ, Черновицкая областная администрация выделила двухкомнатную квартиру.

Фото: из открытых источников. Николай Гергелюк.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, распоряжение о выделении квартиры регистратору подписал и.о. главы Черновицкой ОГА Михаил Павлюк, поддерживащий церковное рейдерство в регионе.

В епархии считают, что квартиру вне очереди Николай Гергелюк, который проработал в ОГА около двух лет, получил за «особые заслуги» перед ПЦУ.

«Возникают вопросы, когда Николай Гергелюк стал на учет жилищной комиссии, если он прописан в Черновцах только с 2017 года, до этого он был прописан в Ивано-Франковской области (инф. из деклараций НАЗК). Почему другие льготные категории (АТОвцы, чернобыльцы, инвалиды, афганцы, работники ОГА), которые годами ждут квартиры, так быстро их не получают», - говорится в сообщении епархиальной пресс-службы.
ForUm

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