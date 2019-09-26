Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке обсудили широкий спектр вопросов. Об этом Зеленский сказал во время общения с представителями украинских СМИ по результатам переговоров, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе и о оккупированном Крыме. Президент Украины проинформировал Трампа о шагах, предпринятые для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира.

Дополнительно обсудили реформы и борьбу с коррупцией.

«Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил его в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна... Хотел бы, чтобы эта «реклама» закончилась. Мы начинаем другую историю», - заявил Зеленский и отметил, что уже проводится работа по преодолению коррупции, в частности принят ряд законов.

Также президенты Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности.

«Мы хотим быть действительно независимыми и иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по газу, энергетической безопасности, угля. Все это обсудили», - сообщил глава Украинского государства.