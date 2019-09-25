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Двое сотрудников Национального института рака взяты под стражу, сообщает пресс-служба полиции.

Заведующему отделением и врачу-онкологу следователи полиции Киева недавно сообщили о подозрении за требование оплаты медикаментов, которые предоставляются пациентам бесплатно.

«Установлено, что в течение 2018-2019 годов они требовали и получали средства от пациентов за лекарства, которые должны предоставляться больным бесплатно. Сейчас доказана причастность фигурантов к семи таким случаям. Заведующий отделением разработал соответствующий план: врач-онколог сообщал пациентам, что назначенных им бесплатных медикаментов в лечебном учреждении нет, поэтому они должны заплатить за это лекарство. Больные пострадавшие оплачивали за один курс химиотерапии от 1500 до 18 тыс. гривен», - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Следователи столичной полиции сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно) Уголовного кодекса Украины.

Врача-онколога подозревают в незаконном требовании оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривен каждому.
ForUm

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