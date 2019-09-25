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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, вместе с супругой пообщался с президентом США Дональдом Трампом и Меланией Трамп.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Вчера президент Украины Владимир Зеленский с госпожой Еленой Зеленской поговорили с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией Трамп на официальном приеме, устроенном президентом США и первой леди», - написала она в Twitter.

 


 

 

Зеленский и Трамп в среду должны провести официальную встречу, которая продлится около часа.
ForUm

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