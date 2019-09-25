В Одессу с неофициальным визитом прибыл корабль береговой охраны Турции, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.



Отмечается, что договоренность об обмене дружественными визитами была достигнута во время предыдущих встреч на уровне МВД и руководства Госпогранслужбы.

«Это первый заход корабля БУ Турции в Одессу, но не первый в Украину. До 2012 года была достаточно активная практика обмена визитами кораблей пограничных ведомств Украины и Турции, но все они были в крымских пунктах базирования», – сказано в сообщении.