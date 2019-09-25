Крымского судью оккупационного «Верховного суда» заочно осудили за государственную измену к лишению свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Так, Управлением процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве по обвинению судьи Апелляционного суда АР Крым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины, будучи судьей указанного суда, умышленно, с марта 2014 по 2015 год способствовал укреплению оккупационной власти Российской Федерации путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым, а также путем выполнения функций представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора (указом президента Российской Федерации от 19.12.2014 №786 назначен «судьей Верховного суда Республики Крым») с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

Такими действиями Российской Федерации умышленно оказана помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

По принципиальной позиции прокуроров указанного управления при поддержке публичного обвинения в суде коллегией судей Святошинского районного суда г. Киева в порядке специального судебного производства 23.09.2019 указанного судью признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.