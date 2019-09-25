Утром, 25 сентября, в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований «ДНР», расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию местных жителей в соцсетях.

Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

«Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома», - сообщают очевидцы в социальных сетях.

Кроме того, как сообщил на канале в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», в Донецке прогремел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов.

«У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке», - написал он.



