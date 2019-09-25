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Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран «нормандской четверки» для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Зеленский сообщил Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Глава государства подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Со своей стороны федеральный канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в «нормандской формате» для достижения эффективных результатов.

Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Владимира Зеленского с главами государств, в частности с президентом США Донадьдом Трампом, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами.
ForUm

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