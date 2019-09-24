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Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси 71

Группа Нафтогаз впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке, сообщает пресс-служба компании.

«В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны», - отметил руководитель дивизиона «Нефть» группы Нафтогаз Николай Гавриленко.

За счет реализации импортного дизтоплива группа Нафтогаз увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более чем вдвое. Это окажет положительное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.

Группа Нафтогаз производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Ранее группа Нафтогаз импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.

Напомним, ООО «Газоснабжающая компании «Нафтогаз Украины», что входит в группу Нафтогаз начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.
ForUm

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