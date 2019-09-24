также в разделеОбщество
СМИ: Германия ставит визы в российские паспорта жителей ОРДЛО 9
В этом году на Рош ха-Шана ждут 20 тысяч хасидов 9
Князев подал в отставку 40
Между Украиной и Румынией запустили паром 18
СБУ заявила о задержании россиянами украинского таможенника 25
Загороднюк считает реальным переход на контрактную армию 14
Экс-директора уникального госпредприятия подозревают в нанесении 700 тысяч убытков 14
Депутатскую комнату на ж/д вокзале Киева отдадут военным 44
Заморозки в Украине усилятся 39
Австрия запускает поезд до Перемышля с удобной пересадкой в Одессу и Львов 33
Новый глава Минкульта не намерен сносить Арку дружбы народов в Киеве 17
Зеленский дал поручение Кабмину после серии смертельных ДТП 40
В СБУ объяснили, почему не запретили въезд Вышинскому 37
«Потому что поменялась власть»: обидчик Найема объяснил возвращение в Украину 45
23 сентября. Картина дня 125
Аваков прокомментировал открытие дела против Парубия 129
Суд приступил к апелляциям на приговор Януковичу 27
Украинский фильм «Штангист» претендует на премию Европейской киноакадемии 18

Новым главой Высшего совета правосудия избран Андрей Овсиенко, сообщает пресс-служба ВСП.

Соответствующее решение принято на заседании Высшего совета правосудия во вторник, 24 сентября.

Предыдущий глав ВСП Владимир Говоруха написал заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья.

Овсиенко был единственной кандидатурой на пост главы Высшего совета правосудия.

Овсиенко был избран членом Высшего совета правосудия на съезде судей в марте 2017 года. До этого работал судьей Апелляционного суда Волынской области.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
16
Теги