Новым главой Высшего совета правосудия избран Андрей Овсиенко, сообщает пресс-служба ВСП.
Соответствующее решение принято на заседании Высшего совета правосудия во вторник, 24 сентября.
Предыдущий глав ВСП Владимир Говоруха написал заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья.
Овсиенко был единственной кандидатурой на пост главы Высшего совета правосудия.
Овсиенко был избран членом Высшего совета правосудия на съезде судей в марте 2017 года. До этого работал судьей Апелляционного суда Волынской области.
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