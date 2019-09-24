Долг российского газового монополиста Газпрома перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» по решению Стокгольмского арбитража с февраля 2018 года увеличился на 10%, до 2,817 миллиарда долларов.



Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности Нафтогаза, опубликованной компанией, сообщает УНИАН.

«Трибунал назначил нетто сумму, которую Газпром должен заплатить в пользу Нафтогаза, в размере 2,56 миллиарда долларов. По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую Газпром должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет 2,817 миллиарда долларов, включая проценты», - говорится в отчете.

Таким образом за 16 месяцев невыполнения решения арбитража сумма долга российского монополиста перед Украиной выросла на 10%.



Напомним, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.