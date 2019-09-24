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23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вчера противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановка из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Также боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил, «Север» - 11 обстрелов.

За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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