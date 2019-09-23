Российское следствие прекратило уголовное делу об убийстве в 2002 году певца Михаила Круга (настоящая фамилия – Воробьев) в связи со смертью главного подозреваемого в этом преступлении – Дмитрия Веселова, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

Там отметили, что ограбление дома певца заказал местный криминальный лидер, но план провалился из-за внезапного появления хозяина, и преступники его убили.

40-летний Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери. По данным следствия, два человека в масках ворвались к нему с огнестрельным оружием и ранили его в грудь.

«Соучастники намеревались похитить антиквариат и ценности... По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности», - говорится в сообщении.

Однако, по данным следствия, Круг с семьей неожиданно вернулся домой. Застигнутый врасплох Веселов дважды выстрелил в певца из пистолета.

По горячим следам в 2002 году раскрыть данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик.

Как отмечает СКР, застреливший артиста Веселов сам был убит в марте 2003 года участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым, который был знаком с певцом и был поклонником его творчества. Узнав, что именно Веселов убил артиста, Осипов решил отомстить и застрелил его в лесу в Тверской области.

С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

Михаил Круг – исполнитель песен в стиле шансон. В 1987 году он победил на тверском конкурсе авторской песни, а в 1994 году вышел его первый официальный альбом «Жиган-лимон». Известность Кругу принесли такие песни, как «Владимирский централ», «Кольщик» и другие.