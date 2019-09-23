Мотоциклы подвержены тем же рискам, что и автомобили: становятся участниками аварий, их похищают угонщики и повреждают вандалы. Убытки от ДТП могут составлять тысячи долларов, ведь после столкновения большинство байков превращаются в груду железа. Возникает резонный вопрос: можно ли защитить мототранспорт с помощью КАСКО?

Добровольная страховка мотоциклов: подводные камни

Далеко не каждый страховщик согласится оформить КАСКО собственнику мотоцикла. Виной тому высокая аварийность мототранспорта, которая подтверждается печальной статистикой ДТП. Байкеры-лихачи с агрессивным стилем вождения также способствуют формированию негативной репутации мотоциклистов.

Второй нюанс — риск тотального уничтожения в ДТП. Если поврежденные автомобили в большинстве случаев подлежат ремонту, то мотоциклы редко «переживают» столкновения. Зная об этой тенденции, страховщики увеличивают стоимость полиса на 20–50%.

Как получить выгодное предложение по КАСКО для мотоциклистов

При расчете тарифа страховщик учитывает строк эксплуатации мотоцикла, объем двигателя, стаж вождения и условия хранения. Еще один важный фактор — страховая история ОСАГО, по которой определяется степень «аккуратности» водителя.

Более выгодные условия предложат опытному байкеру, который соблюдает ПДД и оставляет мототранспорт на ночь на охраняемой стоянке. Страховщик снизит процентную ставку, если мотоцикл стоит более 10 тыс. долларов, оснащен продвинутой противоугонной системой и находится в безопасном месте значительную часть времени.

Получить скидку при страховании мотоцикла можно оформив вместе с КАСКО еще одну страховку — на автомобиль или недвижимость. Если и в этом случае цена продолжит «кусаться», можно отказаться от неактуальных рисков и оставить в договоре только ДТП и угон. Еще один способ сэкономить — увеличить размер франшизы (процент, который вычитается из возмещения), снизить лимиты выплат по конкретным рискам.

Об условиях страхования мотоциклов

Ряд требований страховых компаний к мотоциклам и их собственникам:

срок эксплуатации — не старше 3–5 лет;

защита от угона — наличие качественной механической системы;

стаж вождения без аварийных ситуаций — от 3 лет;

объем двигателя — от 250–300 см³;

наличие техпаспорта, свидетельства о регистрации, водительских прав и пр.;

стоимость ТС — страховщики с охотой оформляют КАСКО на дорогой мототранспорт класса «люкс»;

назначение ТС — «боевая лошадка» или коллекционная модель.

От чего защитит КАСКО

Полный КАСКО для мотоцикла обеспечит защиту от распространенных рисков: ДТП, угона, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, падения тяжелых предметов и столкновения с препятствиями. Частичный КАСКО покроет ущерб только от дорожных аварий и угона. Размер возмещения — согласно условиям договора, в зависимости от стоимости ремонта. При расчете компенсации страховщик вычитает из суммы процент износа.