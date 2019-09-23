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В ряде областей Украины в ближайшие дни ожидаются заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

Так, ночью 24 сентября в северных, восточных и Ровивенской областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4 °, (I уровень опасности, желтый).

Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской и Донецкой областях – заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый).
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