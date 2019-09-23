Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он сказал об этом во время общения с журналистами в Хьюстоне, сообщает УНИАН.

Трамп заявил, что его администрация определит, каким образом «продемонстрировать то, о чем мы говорили», и решит, нужно ли это делать.

«В разговоре с лидером иностранного государства не хочется, чтобы у этого лидера было ощущение, что он не может свободно говорить. То же касается американского президента. Нужно, чтобы они могли высказаться, не думая, что каждое их слово будет обнародовано на весь мир», – отметил Трамп.

Он назвал идеальной беседу с украинским лидером, которая состоялась 25 июля.

Американский президент сделал это заявление через несколько часов после слов о том, что в разговоре с Зеленским упоминалось имя экс-вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.