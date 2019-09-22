В Нур-Султане и Алматы полиция задержала 57 человек «за попытку участия в несанкционированных митингах».
Об этом сообщает DW со ссылкой на МВД Казахстана.
«Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации», — объяснили в МВД.
Активистка Джардемали Бота заявила, что основными требованиями демонстрантов были противодействие экспансии Китая и освобождение политических заключенных.
«Мирные протесты в Казахстане отражают реальную политическую ситуацию в стране. Массовые задержания, применение силы со стороны полиции, нарушение фундаментальных свобод», — отметила Бота.
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