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В Нур-Султане и Алматы полиция задержала 57 человек «за попытку участия в несанкционированных митингах».

Об этом сообщает DW со ссылкой на МВД Казахстана.

«Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации», — объяснили в МВД.

Активистка Джардемали Бота заявила, что основными требованиями демонстрантов были противодействие экспансии Китая и освобождение политических заключенных.

«Мирные протесты в Казахстане отражают реальную политическую ситуацию в стране. Массовые задержания, применение силы со стороны полиции, нарушение фундаментальных свобод», — отметила Бота.
ForUm

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