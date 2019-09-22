Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих на вокзале и в торговом центре.

Об этом сообщает Reuters.

Сотни протестующих призывали к бойкоту предприятия, управляемые Китаем. А также устроили беспорядки в торговом центре и подожгли баррикады возле него.

Полиция применила слезоточивый газ в ответ на агрессию протестующих.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих на улицах города достигало 1,7 млн человек.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».