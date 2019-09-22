Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих на вокзале и в торговом центре.
Об этом сообщает Reuters.
Полиция применила слезоточивый газ в ответ на агрессию протестующих.
Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих на улицах города достигало 1,7 млн человек.
Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».
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