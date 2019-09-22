также в разделеМир
В Казахстане на митингах задержали более 50 человек 14
Более ста человек пострадали из-за землетрясения в Албании 18
Юнкер: «Жесткий» Brexit приведет к появлению физической границы в Ирландии 14
Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 85
В США умер владелец сети отелей Hilton 45
В Швейцарии протестуют против внедрения 5G 26
Германия присоединится к альянсу за прекращение использования угля 32
Жертва отравления «Новичком» планирует подать в суд на Россию 26
Сильное землетрясение в Албании: количество жертв возросло 51
Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер 49
Штурм Зоны 51: полиция задержала пять человек 38
На Мальте проведут независимое расследование убийства журналистки 52
В Париже началась новая акция «желтых жилетов» 16
Российских школьников предупредили об ответственности за участие в митингах 28
Против шамана, который шел «изгонять Путина», открыли дело об экстремизме 44
В Иране заявили, что нападение на них приведет к полномасштабной войне 33
В центре Вашингтона произошла стрельба, есть жертвы 38
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене 105

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих на вокзале и в торговом центре.

Об этом сообщает Reuters.

Сотни протестующих призывали к бойкоту предприятия, управляемые Китаем. А также устроили беспорядки в торговом центре и подожгли баррикады возле него.

Полиция применила слезоточивый газ в ответ на агрессию протестующих.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих на улицах города достигало 1,7 млн человек.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5694 грн.
12
Теги