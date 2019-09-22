В субботу, 21 сентября, в швейцарском Берне прошла акция протеста против внедрения высокоскоростной мобильной связи 5G из-за «облучения», которое она издает.

Об этом сообщает DW.

В демонстрации под лозунгом Стоп 5G приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые из них называли внедрение пятого поколения мобильной связи в Швейцарии «преступлением против прав человека».

Противники 5G считают, что эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающую среду.

«Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей, — это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G», — написала в коммюнике митинга одна из его организаторов Тамлин Шибер Ульман.