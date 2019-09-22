В городе Мена Черниговской области неизвестные повредили могилы погибших участников антитеррористической операции (АТО).

Об этом сообщил мэр города Геннадий Примаков.

Он также обратился к жителям Мены с просьбой помочь в поиске злоумышленников и пообещал денежное вознаграждение.

«Я обратился в правоохранительные органы и прошу всю общину помочь в розыске всех, кто причастен к данному преступлению против памяти наших героев», — отметил в видеообращении Примаков.