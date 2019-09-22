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В результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло 21 сентября в Албании, пострадало не менее 68 человек.

Об этом сообщает Albanian Daily News.

«Это самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет. По предварительной информации, ранения получили 68 человек. Жертв среди них нет», — заявила министр обороны страны Олта Хацка.

Напомним, в субботу, 21 сентября, в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8.
ForUm

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