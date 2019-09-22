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За сутки, 21 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики стреляли неподалеку Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Богдановки, Южного, Новозвановки, Майорска, Новолуганского, а также Луганского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня вблизи Николаевки из стрелкового оружия.
ForUm

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