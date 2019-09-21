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22 сентября в Киеве испортится погода, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в Киеве 22 сентября ожидаются порывы ветра скоростью 15−20 м / с. В связи с этим в КГГА жителей города просят быть осторожными и соблюдать основные рекомендации:

 
  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей и т. д. надо информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
ForUm

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