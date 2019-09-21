22 сентября в Киеве испортится погода, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в Киеве 22 сентября ожидаются порывы ветра скоростью 15−20 м / с. В связи с этим в КГГА жителей города просят быть осторожными и соблюдать основные рекомендации:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.