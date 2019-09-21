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Американская корпорация Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер, способный проводить вычисления на много порядков быстрее, чем Summit от IBM, ранее считавшийся самым быстрым. 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Financial Times. Расчет, на выполнение которого устройству от IBM требуется 10 тысяч лет, компьютер Google совершил за 200 секунд.

При этом, отмечается, что квантовый компьютер Google способен выполнять один технический расчет. К решению же практических задач устройство подготовят через несколько лет.

Также указывается, что проведенное машиной вычисление может быть выполнено только на квантовом процессоре. Такое серьезное ускорение по сравнению с известными классическими алгоритмами обеспечивает экспериментальную реализацию квантового превосходства в вычислительной задаче.

Разработчики Google назвали свой компьютер «важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу».
ForUm

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