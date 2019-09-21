В Одессе на улице Королева женщина за рулем авто Nissan въехал в группу людей, которые протестовали против строительства на территории детского сада.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу и перекрывали движение транспорта.

«Подъехав к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского и участницу акции. Пострадавших было доставлено в больницу с травмами ног», - говорится в сообщении полиции.

Происшествие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Одесский сайт «Думская», напротив, пишет о пяти пострадавших. По сообщению журналистов, травмированный полицейский получил открытый перелом.