Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Times of Malta.

Премьер-министр Джозеф Мускат назначил судью в отставке Эмеритуса Майкла Маллиа для проведения независимого общественного расследования убийства. Также в состав комиссии, которая будет заниматься этим вопросом, войдут бывший декан юридического факультета, конституционный эксперт Ян Рефал и судмедэксперт Энтони Абела Медичи.

Ожидается, что расследование должны завершить в течение девяти месяцев, а по его итогам будет обнародован отчет.

Ранее Совет Европы призвал правительство Манилы провести общественное расследование, чтобы установить, можно ли было предотвратить смерть журналистки.

Вскоре после убийства журналистки на Мальте задержали трех подозреваемых, им предъявлены официальные обвинения и началось судебное разбирательство. Однако, заказчиков убийства до сих пор не установили.