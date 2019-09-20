НАК «Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы, по которым «Газпром» мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС украинской газотранспортной системой (ГТС).

Эти цифры привел председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев на мероприятии, организованном его компанией в Брюсселе в пятницу, 20 сентября, на следующий день после третьего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия, сообщает DW.

«Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей», - уточнил Коболев. Если «Газпром» будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в «Нафтогазе» ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа 100 километрами украинской ГТС. Если же «Газпром» будет бронировать 900 млрд кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара. Для сравнения, «Нафтогаз» ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллара.

«Чем больше объемы и чем дольше «Газпром» будет бронировать, тем ниже будет тариф», - пояснил такие расчеты Коболев. «Пока мы не получили ответа с российской стороны, какое их видение нагрузки украинской системы, продолжительности контракта», - утверждает руководитель «Нафтогаза».

Как известно, в настоящее время тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время оператором украинской ГТС пока остается «Нафтогаз».

Коболев также прокомментировал сообщения в СМИ, что по газовым правилам ЕС Украина якобы была бы обязана транспортировать российский газ и без заключения контракта. По его словам, такой опции нет.

«Краткосрочное бронирования разрешено европейским законодательством, поэтому мы его точно позволим всем участникам (...) Но я не могу представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда», - сказал он.

Глава НАК пояснил, что для такого бронирования надо подписать соглашение между операторами двух ГТС.

«Если оставаться в рамках права ЕС, то сначала нужно иметь соглашение о межсетевом соединении (interconnection agreement). Если оно подписано, то можно открывать сезон бронирования», - уточнил Коболев.

Председатель украинской компании добавил, что без такого соглашения оператор ГТС не имеет юридических оснований полагать, что тот или иной объем газа есть в наличии для транспортировки.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украины-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

По их итогам министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия услышала от украинской стороны заинтересованность в продолжении транзита газа с 1 января 2020 года и готова продолжить работать по старому контракту.