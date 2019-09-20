В Одессе в школе №11 после посещения столовой в больницу обратились 53 ученика, 5 из которых госпитализированы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 19 сентября в ГосЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы №11, которые употребляли пищу в школьной столовой.

По состоянию на 7:00 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.