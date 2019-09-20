По итогам переговоров в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил о том, что следующие переговоры по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланированы на конец октября 2019 года. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает УНИАН.

Шефчович отметил, что для заключения нового транзитного контракта стороны должны выполнить ряд задач. Так, например, Украина должна продвинуться в отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза» и в имплементации европейского законодательства. Также к этому времени должны быть согласованы три ключевых вопроса будущего контракта – его продолжительность, объемы транзита и тарифы.

«Финальное решение может быть принято к концу октября», - сказал еврокомиссар.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украины-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

По их итогам министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия услышала от украинской стороны заинтересованность в продолжении транзита газа с 1 января 2020 года и готова продолжить работать по старому контракту.