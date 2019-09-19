По последним исследованиям, процент работников с Украины, которые хотят переехать в Польшу, увеличился на одну треть по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствует второе исследование «Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL», пишет Польское радио.

«Решающим основанием желания остаться в нашей стране является высокое качество жизни. Однако это касается не только финансовых соображений, но и социальной интеграции, а также небольшого языкового барьера. Я считаю, что культурная близость – это тот фактор, благодаря которому мы можем бороться за работников из Украины», - отметил президент правления компании EWL S.A., занимающейся трудоустройства иностранцев из Восточной Европы и Азии, Анджей Коркус.

Отмечается, что около 40% таких работников имеют высшее и неполное высшее образование.

Среди аргументов в пользу жизни в Польше граждане Украины называют высокое качество жизни - 66,5%, хороший заработок и лучшие перспективы для детей – 46%.

Более трех четвертей респондентов, обдумывающих переезд в Польшу, считает, что предоставление им вида на жительство в стране повлияет на их решение о переезде. Почти две трети граждан Украины, которые работают в Польше, и которые обдумывают возможность остаться в Польше, планирует также перевезти в страну свои семьи.

Изменились также ожидания украинских граждан относительно их заработков в Польше. Если в 2018 году наибольшую группу респондентов (более 40%) составляли лица, которые хотели минимальной почасовой ставки, то в 2019 году за такую ​​оплату труда согласилось работать только 6% граждан Украины.

Вдвое увеличилась группа работников, которая хочет зарабатывать от 13 до 15 злотых нетто в час (33%), а доля респондентов, которые ожидают 15-20 злотых нетто в час, увеличилась почти в три раза (19%).

Чаще всего граждане Украины приезжают на заработки в Польшу на основании рабочей визы - 60%. Однако, по сравнению с прошлогодним исследованиям, более чем 5% увеличилась доля украинских работников, которые находятся в Польше на основании безвизового движения между Украиной и ЕС.

При этом работники из Украины до сих пор сталкиваются с недобросовестностью со стороны работодателей. Почти 28% респондентов признали, что сталкивались с негативными ситуациями при оплате труда и предложений работы, когда настоящие условия трудоустройства отличались от заявленных.

В последней части исследования говорится о том, какие условия труда и пребывания влияют на решение о выборе данной страны как цели заработков. Главные причины, по которым некоторые планирует выезд из Польши в Германию - это высшие заработные платы (86,7%) и высокий уровень жизни - 44,4%.

«Мы имеем ряд преимуществ, но работник из Украины имеет уже ряд других возможностей, например, других рынков труда. Изменился также профиль работника - он лучше образован, опытный и сознательный. Принимая во внимание эти факторы, сейчас есть последний миг, чтобы изменить процедуры, регулирующие длительное пребывание работников в нашей стране», - подчеркнул Коркус.