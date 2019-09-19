Крупнейший международный финансовый инвестор в Украине - Европейский банк реконструкции и развития - инвестировал в страну более одного миллиарда долларов с начала 2019 года и планирует сохранить такой же ежегодный объем инвестиций в будущем. Об этом на встрече с журналистами сообщил вице-президент ЕБРР Алан Пию, сообщает УНИАН.

«На этой неделе, по случайному совпадению, наши инвестиции в страну в 2019 году превысили миллиард долларов. Сейчас только середина сентября, и мы собираемся инвестировать еще больше до конца года», – сказал он.

Пию отметил, что это самая большая сумма за довольно долгое время. Примерно 56% составили успешные инвестиции в частный сектор, остальные 44% - в государственный. «Мы не хотим ограничиваться одним годом. Для нас важно поддерживать тот же уровень инвестиций в течение многих лет. Украине потребуется много лет стремительного роста, чтобы догнать (остальные страны. – Ред.), а не год или два», – сказал он.

По словам вице-президента ЕБРР, наиболее привлекательные отрасли для инвестиций в Украине на сегодняшний день – аграрный сектор, «зеленая» энергетика, в частности солнечная и ветроэнергетика, а также космическая промышленность.

При этом Пию отметил, что иностранные инвесторы боятся заходить в Украину. «Здесь мы играем роль катализатора. Своим присутствием в Украине мы убеждаем инвесторов присоединиться к нам», – добавил он.



