Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жительницу Луганской области, которая передавала разведывательную информацию российско-террористическим вооруженным формированиям.

Как сообщает пресс-центр ведомства, женщина была завербована боевиками в конце прошлого года во время посещения временно оккупированных территорий по личным делам.

С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого «МГБ ЛНР».

Следователи СБУ задокументировали, что информаторка собирала и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях Вооруженных сил Украины, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил, их численности, личном составе, вооружении, дислокации, организации охраны.

Для конспирации женщина «искренне» помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты. Собранные информаторкой данные использовались российскими наемниками для планирования военных действий против ВСУ и осуществления диверсионных актов на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Сотрудники СБУ задержали сообщницу террористов в непосредственной близости от районов ведения боевых действий на территории Луганщины при попытке передачи информации незаконным вооруженным формированиям, контролируемым Россией. Сейчас следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили задержанной гражданке о подозрении в содействии деятельно те террористической организации, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него судом меры пресечения. Контрразведчики Службы также установили личность представителя так называемого «МГБ ЛНР», который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленницы происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.