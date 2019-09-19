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Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что не признает аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса территории РФ.

Об этом Сенцов заявил в интервью hromadske.

«Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже. То же самое - донбасские «республики» являются искусственными сателлитами РФ, тоже, соответственно, это часть Украины, я никогда не признаю сепаратистских настроений или желания присоединиться к России. Мы одна страна, эти территории нас отторгли, и мы никогда с этим не согласимся», - сказал бывший политзаключенный.

В то же время Сенцов добавил, что «обо всем остальном можно говорить».

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

 
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