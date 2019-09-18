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В Киеве правоохранители перекрыли движение по улице Грушевского от здания Кабинета Министров до Верховной Рады из-за шествия митингующих, передают Українські Новини.

Около 300 инвесторов недостроенных жилых домов в столице требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.

Некоторые из митингующих держат в руках железную посуду, звеня ею, а также плакаты с требованиями, на некоторых из них надеты мешки с надписями «обманутый инвестор недостройки».
ForUm

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