В Киеве правоохранители перекрыли движение по улице Грушевского от здания Кабинета Министров до Верховной Рады из-за шествия митингующих, передают Українські Новини.
Около 300 инвесторов недостроенных жилых домов в столице требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.
Некоторые из митингующих держат в руках железную посуду, звеня ею, а также плакаты с требованиями, на некоторых из них надеты мешки с надписями «обманутый инвестор недостройки».
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