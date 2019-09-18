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17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил, «Север» - 4 обстрела.

За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, два – получили ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Травневого – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
ForUm

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