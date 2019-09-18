Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык. При этом дисциплина не является обязательной – ее изучают по выбору. Об этом во вторник сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров, пишет ТАСС.

Преподавание крымскотатарского языка как национального уже ведется в школах Севастополя. Его преподают в различных форматах – как факультативы и как обязательные уроки для детей разных возрастов. Изучение языка начинается после заявки от родителей школьников. Перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение уроков украинского языка.

«По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымскотатарскому добавляется украинский», - сказал Белозеров.

По данным департамента, русский язык как национальный изучают более 41 тыс. детей, украинский - около 180, столько же крымскотатарский. Есть несколько заявок на изучение армянского и азербайджанского языков, ведется поиск преподавателей. Также были единичные просьбы ввести изучение греческого языка, но в итоге заявители сами отказались от введения этого предмета.

По данным, которые приводились в начале 2019 года, 77% жителей Севастополя - русские, 13% - украинцы. Около 10% горожан - представители других национальностей.