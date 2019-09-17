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Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру сегодня посетили дети из города Марьинки Донецкой области. 

Фото: Киево-Печерская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, для юных паломников из зоны разграничения сил на Донбассе братия Киево-Печерской лавры провела экскурсию по Ближним пещерам и организовала трапезу.

В Лавре архимандрит Глеб рассказал детям об истории основания монастыря.

Священник раздал детям иконки, детские молитвословы, православные церковные календари и лаврские сладости, а также пожелал им всегда пребывать в любви ко Господу и ближнему своему. 
ForUm

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