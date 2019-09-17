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Эксперты предлагают разделить Закарпатскую область на 4 района вместо 13 нынешних. Об этом шла речь на круглом столе «Формирование нового районного деления в Закарпатской области» в Закарпатском областном совете, сообщает Укринформ.

«Сейчас есть несколько различных вариантов разделения Закарпатья на районы в рамках нового административного деления. В целом речь идет или о 4 районах, или о трех - как было предложено накануне одним из экспертов Минрегиона Юрием Ганущаком. В области видение экспертов пока такое, что на Закарпатье нужно создать из 13 существующих именно четыре новых района - а именно: Ужгородский, Мукачевский, Хустский и Тячевский», - сообщил депутат Закарпатского областного совета, специалист экспертной группы по совершенствованию административно-территориального устройства районного уровня Закарпатской области Андрей Шекета.

Шекета отметил, что когда-то, до прихода Советской власти, территория современного Закарпатья была разделена именно на 4 комитата. 

Поэтому, отметил он, такое же количество укрупненных районов логично выглядело бы и сейчас, несмотря на логистическую инфраструктуру, плотность заселения территории, расстояния между

По словам Шекеты, по результатам круглого стола экспертное решение о новом разделении Закарпатской области будет направлено профильному Министерству. На Закарпатье надеются, что мнение местных экспертов будет учтено при будущем разделении области на районы.
ForUm

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