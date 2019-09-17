Эксперты предлагают разделить Закарпатскую область на 4 района вместо 13 нынешних. Об этом шла речь на круглом столе «Формирование нового районного деления в Закарпатской области» в Закарпатском областном совете, сообщает Укринформ.
«Сейчас есть несколько различных вариантов разделения Закарпатья на районы в рамках нового административного деления. В целом речь идет или о 4 районах, или о трех - как было предложено накануне одним из экспертов Минрегиона Юрием Ганущаком. В области видение экспертов пока такое, что на Закарпатье нужно создать из 13 существующих именно четыре новых района - а именно: Ужгородский, Мукачевский, Хустский и Тячевский», - сообщил депутат Закарпатского областного совета, специалист экспертной группы по совершенствованию административно-территориального устройства районного уровня Закарпатской области Андрей Шекета.
Шекета отметил, что когда-то, до прихода Советской власти, территория современного Закарпатья была разделена именно на 4 комитата.
Поэтому, отметил он, такое же количество укрупненных районов логично выглядело бы и сейчас, несмотря на логистическую инфраструктуру, плотность заселения территории, расстояния между
По словам Шекеты, по результатам круглого стола экспертное решение о новом разделении Закарпатской области будет направлено профильному Министерству. На Закарпатье надеются, что мнение местных экспертов будет учтено при будущем разделении области на районы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время