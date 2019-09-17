Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. Об этом сообщил глава политики по кибербезопасности соцсети Натаниель Глейхер, передает Liga.Tech.

Идентифицировать обширную кампанию удалось на основе поведенческого анализа подозреваемых, а не содержания контента.

По его словам, в ходе расследования удалось установить, что удалённые аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. «Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил», - уточнил Глейхер.



В общей сложности Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 000 аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.

И самое интересное: бюджет, потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, Глейхер оценивает примерно в $1,6 млн. «Рассчитывались преимущественно в долларах», - уточняет он.

По меркам Украины это очень большая сумма. К примеру один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе «Я за Тимошенко - Фан Клуб». Он назывался «Если ты за победу Украины - жми лайк». Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10 000 - 50 000. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.

Глейхер подозревает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. Примечательно, что в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не работают.



Он добавляет, что PR-компания не работала на какого-то конкретного политика или бизнес. По словам менеджера, фирма работала с различными клиентами с целью заработать деньги. И раскручивала такие темы как спорт, знаменитости, шоу-биз, политика и экономика.

Дополнено 17.09.2019, 12:15. Редакция отправила запрос на адрес, указанный на сайте Znaj.ua, так как телефоны оказались не работающими, а отдел рекламы попросил писать письмо. По данным SimilarWeb, у десктопной версии Znaj.ua порядка 20% трафика идет из социальных сетей, причем 88% от этого числа - доля Facebook. У Politeka - 12,3% и 84%. У Hyser - около 14% и 93%.

Подобные фирмы Facebook разоблачал в Израиле и Филиппинах. Глейхер подчеркивает, что украинская кампания не имеет связи с внешним миром и не является частью информационной войны со стороны России. Хотя раньше враждебные группы, скоординированные восточным соседом, в Украине удалялись.



О фирме Pragmatico в открытых источниках мало что известно. Сайта найти не удалось. А на Facebook страничке было всего 4 лайка. Но по косвенным признакам можно было понять, что фирма с подобным названием все-таки вела деятельность. Например, на Work.ua указано, что в Pragmatico, которая занимается рекламой, PR, маркетингом, работает от 10 до 50 человек. В некоторых СМИ в конце 2018 года была размещена публикация «PR во время войны», автором которой указывался директор Pragmatico Валерий Савчук.

В одном из резюме на Jobs.ua соискатель указал, что он до августа 2019 года занимался формированием медийного образа, созданием положительного имиджа и поддержкой репутации заказчика в соцсетях. На страничке в FB у самой Pragmaticо указано, что она специализируется на защите репутации в социальных сетях, создании и продвижении персональных брендов.

Журналисту LIGA.net удалось пообщаться с девушкой, которая ходила на собеседования в Pragmatico в 2018 году. Она рассказывает, что компания занималась политическим пиаром, раскруткой в FB политиков. На тот момент, по словам, собеседницы, у компании было несколько офисов на Палаце Спорта. «Рассказывали, что у них большой SMM-отдел», - вспоминает она.

Собеседница дала несколько контактов руководителей, с которыми она познакомилась. Но те, прочитав вопросы редакции, заявили журналисту, что, мол, ни о какой Pragmatico ничего не слышали и никогда там не работали.



Скрытность менеджеров и вообще отсутствие какой-либо публичной информации наталкивает на мысли о том, что агентство работало «по-партизански». Пять опрошенных редакцией PR-специалистов на рынке никогда ничего не слышали о Pragmatico.

Примечательно, что о работе одноименного агентства в июле написал большой пост одесский блогер Александр Коваленко. Он писал о Pragmatico, как о фабрике троллей, которые в ходе выборов выполняло заказы по дискредитации кандидатов. В посте блогера идет речь якобы о «заказе» кандидата Игоря Смешко оппонентом.

«...в составе тролль-групп молодые люди 20-30 лет работающие в три смены, каждая из 10 человек. Месячная зарплата одного тролля составляет около 9 тыс. гривен», - писал Коваленко со ссылкой на собственные источники. Норма дневной смены - 300 комментариев, ночной – 200 комментариев.

По его словам, офис фирмы находился на Подоле. «На входе в офис – охрана, которая изымает у посторонних людей телефоны и другие средства снятия информации», - уточнял блогер.