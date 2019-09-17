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За минувшие сутки, 16 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. При выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб.
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