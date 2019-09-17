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Сначала должны состояться переговоры в «нормандском формате», а только после этого возможно вступление США в процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает 112 Украина

Кроме этого, по его словам, Украина должна использовать тот механизм урегулирования конфликта на Донбассе, что существует сейчас.

«Нужно доказать себе и всем, что он или работает, или неэффективный. Если мы сможем честно нашим партнерам сказать, что этот формат не совсем эффективен и мы не можем выйти из войны, тогда можно говорить о его изменении», – отметил министр в контексте урегулирования конфликта существующим сейчас механизмом.

Напомним, ранее Пристайко назвал идеи президента Украины по установлению мира на Донбассе условной «формулой Зеленского».
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