Суд в Москве приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии на акции 3 августа в Москве. Об этом сообщает Радио Свобода.

Прокуратура просила для Устинова шесть лет лишения свободы. По версии следствия, Устинов выкрикивал оскорбления в адрес полицейских на акции за допуск независимых кандидатов на местных выборах в Москве. Во время задержания он якобы оказал сопротивление и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии.

Устинов вину не признает и утверждает, что не участвовал в акции и просто стоял на улице. На предыдущем заседании судья Сергей Криворучко отказался смотреть видео, которые доказывают, что Устинов не выкрикивал лозунгов до задержания.

Защита отмечала также, что в деле нет документов, подтверждающих травму бойца Росгвардии.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Устинова политзаключенным.

8 сентября состоялись местные выборы в Москве. Избирательная кампания сопровождалась акциями в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не допустили к участию в выборах. После протестов 27 июля в центре Москвы Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применение насилия в отношении полицейских.

По этим делам были арестованы 16 человек. Некоторые из них уже осуждены. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как «массовые беспорядки» и «применение насилия к полицейским», в Москве не происходило.