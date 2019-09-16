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Во время переговоров под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой делегации двух государств обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличения инвестиций, борьбы с контрабандой, а также дальнейшего проведения реформ.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, особое внимание во время встречи в Киеве было уделено борьбе с контрабандой. Стороны констатировали, что Украина и Словакия имеют пять пунктов пропуска на границе, где требуется контроль.

Собеседники подчеркнули, что бороться с контрабандой нужно на законодательном уровне. Словацкий президент подтвердила, что это в интересах обеих стран.

Во время встречи также обсуждалось создание нового пункта пересечения, который должен стать еще одним «окном в Европу».

Чапутова подтвердила поддержку евроинтеграционных стремлений Украины со стороны Словакии.

Зеленский в этом контексте подчеркнул, что на пути в Европейский Союз Украина продолжит воплощать реформы.

Особенно он отметил концепцию «электронного государства».

«У нас есть важный проект - «Государство в смартфоне». Мы хотим отойти от бумажного документооборота. К этому проекту привлечены лучшие IT-специалисты», - рассказал он

Зеленский также поблагодарил за реабилитацию украинских военных и оказание поддержки в оздоровлении, в частности членам их семей.

Также делегации Украины и Словакии обсудили возможность совместного кинопроизводства.
ForUm

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