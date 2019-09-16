также в разделеОбщество
Вандалы 172 раза портили пригородные поезда Укрзализныци 3
Зама Филатова объявили в розыск из-за хищений на ремонте моста 10
Балух о здоровье: Есть проблемы, лечение Феофанией не закончится 17
ГБР разоблачило правоохранителей, «сливавших» телефонные разговоры 18
СМИ: В Мариуполе расстреляли известного боевика «ДНР», штурмовавшего ДАП 61
Балух рассказал о пытках в колонии 40
На Львовщине стартовали учения «Rapid Trident-2019» 25
Smart-реформы киевского метро: в соцсетях заговорили об отмывании денег на карточках и терминалах-мошенниках 52
На харьковском авиапредприятии разоблачили миллионные злоупотребления 32
Закарпатский налоговик требовал взятку от иностранца 13
Супрун: Новая глава Минздрава сказала, что ей «дают» заместителей 44
ГБР: Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию 17
Волкер считает значение Цемаха в деле МН17 преувеличенным 24
В Ривном 12-летняя девочка родила ребенка 22
В Станице Луганской асфальтируют дорогу от моста к КПВВ 23
Стычки на «ХарьковПрайде»: пострадали 2 полицейских, есть задержанные 24
Папа Римский приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией 19
Укрзализныця представила обновленный плацкартный вагон 83

Пленному под поселком Зайцево пулеметчику «ДНР» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По ходатайству Артемовской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток жителю Горловки, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированном или вооруженном формированиях и нападении на граждан) УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2016 24-летний мужчина добровольно пришел в военкомат города Горловка, находящегося под временным контролем террористической организации «ДНР», где он был зачислен на должность заряжающего в состав минометной батареи, а летом 2019 переведен до 2-го взвода 1-й мотострелковой бригады на должность пулеметчика.

«Находясь на передовых позициях незаконных вооруженных формирований, расположенных в с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, будучи вооруженным автоматом Калашникова, злоумышленник вместе с другими боевиками длительное время оказывал ожесточенное сопротивление военнослужащим Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

В конце августа, в ходе боевого столкновения, трое боевиков, которые пытались приблизиться к украинским позициям, были убиты, а четвертого ранили и взяли в плен.

В настоящее время боевику сообщено о подозрении в совершении инкриминируемого преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги