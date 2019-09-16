Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал главу немецкой Свободной демократической партии (СДП) Кристиана Линднера, который заявил о необходимости изменить политику Берлина в отношении Москвы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RND.

«То, что лидер Либеральной партии флиртует с Путиным, который более пяти лет ведет кровавую войну на востоке Украины и дубинками подавляет оппозицию в России, лишено всякой логики», - отметил дипломат.

По словам Мельника, «было бы совершенно некорректно утверждать, что якобы не хватает готовности к диалогу с Москвой: скорее наоборот, мы имеем слишком много диалога и слишком мало результатов».

Так же посол назвал ошибочным тезис Линднера о необходимости возвращения России в G7: «Ни одна из причин изгнания Москвы из G7 - ни преступная аннексия Крыма, ни военная интервенция на востоке Украины - до сих пор не были устранены».

Напомним, Линднер, в частности, заявил, что «если вернуться от конфронтации к сотрудничеству, тогда в конце концов можно будет поэтапно отменить санкции» против РФ.

Как отметила в Facebook жена посла Светлана Мельник, заявление Линднера стало неожиданным, но наиболее вероятной причиной такого шага является попытка сыграть на пророссийских настроениях накануне выборов в земельный парламент (ландтаг) Тюрингии 27 октября. Две недели назад СДП потерпела провал на земельных выборах в Бранденбурге и Саксонии, не преодолев проходной 5-процентный барьер.

Напомним, на последних выборах в Бундестаг, которые состоялись в 2017 году, СДП заняла четвертое место, набрав 10,7% голосов.